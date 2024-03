Plus Koblenz Große Clique, viel Potenzial: Der Mann, der jungen Randalierern in Koblenz-Rübenach eine Chance gibt Von Katrin Steinert i An seiner Kleidung sieht man: Jörg Kress ist für die Jugendarbeit der Stadt unterwegs. Foto: Katrin Steinert Brennende Papiercontainer, geklaute Roller, kaputte Spielgeräte und demontierte Sicherheitszäune: In Rübenach scheinen einige Jugendliche außer Rand und Band zu sein. Doch es gibt einen Menschen, der sich zutraut, die Dinge zum Besseren zu wenden: Der Sozialpädagoge Jörg Kress sieht nicht das, was nach außen scheint, sondern die Ressourcen, die jeder junge Mensch mitbringt. Lesezeit: 8 Minuten

Kress, runde Metallbrille, graue Haare, schwarze Kappe, Nietengürtel und Bauchtasche über der Schulter sagt: „Ich möchte die Jugendlichen in erster Linie als Jugendliche wahrnehmen – ohne das, was vorher war.“ Der Diplomsozialpädagoge will sie kennen lernen und ihnen gegebenenfalls helfen, wieder gutzumachen, wenn etwas passiert. Zudem will der 52-Jährige die ...