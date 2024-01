Großbrand im Koblenzer Stadtteil Lützel: Am frühen Mittwochmorgen ist ein Dachstuhl in einem dicht bebauten Wohnblock in der Paulstraße in Flammen ausgebrochen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr im Dauereinsatz. 36 Personen mussten aus Häusern gerettet werden, teilweise mit der Drehleiter. Niemand wurde verletzt. Aber 24 Menschen können nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Haus, in dem es brannte, ist unbewohnbar.