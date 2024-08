Glitzer für den guten Zweck: Ehemaliger GNTM-Kandidat will Palliativstation Koblenz unterstützen

Der 21-jährige Max Uhrmacher war im vergangenen Jahr Kandidat bei Heidi Klums Germany's Next Topmodel. Jetzt lebt der gebürtige Moselaner in Berlin und kreiert ein eigenes Popsocket, um einen Teil des Erlöses an die Palliativstation des Koblenzer Evangelischen Stifts zu spenden. Fotos: Can Wagener Foto: Can Wagener