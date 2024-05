Glasfaserausbau in Bendorf startet: Bis Ende des Jahres sollen Arbeiten abgeschlossen sein

Das Ende der weißen Flecken

Die Deutsche Glasfaser hat im Zuge der NGA-Ausschreibung (Next Generation Access) des Landkreises Mayen-Koblenz zur Förderung des Ausbaus verbleibender weißer Flecken und Gewerbegebiete einen Zuschlag für den Breitbandausbau in den Verbandsgemeinden Maifeld, Rhein-Mosel, Vallendar und Weißenthurm sowie in den Städten Andernach und Bendorf erhalten. Die übrigen Gebiete werden von Westconnect ausgebaut.