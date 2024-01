Plus Koblenz/Region Glätte, Schnee und Eisregen: Polizei gibt Zwischenfazit zur Lage in der Region Koblenz Das Tiefdruckgebiet „Gertrud“ hat Koblenz und die Region am Mittwoch weniger hart getroffen als erwartet. So sieht das (Zwischen)fazit der Polizei aus. Von Kim Fauss, Matthias Kolk

Im gesamten Präsidiumsbereich der Polizei Koblenz hatte es nur eine Handvoll witterungsbedingter Unfälle gegeben, meldete die Polizei in einem ersten Zwischenfazit am Mittwochnachmittag. Es handelte sich lediglich um leichte Unfälle, die überwiegend nur Sachschäden zur Folge hatten. Gleich zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten gab es am Mittwochnachmittag auf der A 61 zwischen ...