Plus Kobern-Gondorf Geschmückte Traktoren starten in Kobern für guten Zweck: Lichterfahrt soll Freude bringen Mit Lichtern geschmückte Traktoren rollen für den guten Zweck am ersten Weihnachtstag von Kobern-Gondorf aus durch einige Dörfer: Gesammelt wird für den Hospizverein Koblenz.

Eine Traktoren-Lichterahrt findet am Montag, 25. Dezember, in Kobern-Gondorf statt. Organisiert wird die Aktion laut Mitteilung der Touristik Kobern-Gondorf von einem Freundeskreis aus Dreckenach, der den Menschen in der Weihnachtszeit Hoffnung und Freude bringen möchte. Freundeskreis sammelt Spenden für Hospizverein Dafür werden die Traktoren weihnachtlich geschmückt und mit Lichterketten beleuchtet durch die ...