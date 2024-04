Gerd Harner möchte Stadtbürgermeister in Mülheim-Kärlich werden: „Infrastruktur erhalten“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Gerd Harner, 57 Jahre alt, Unternehmer, Vorsitzender der Initiative Mülheim-Kärlich e.V., ein gemeinnütziger Verein, der sich vielseitig für das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger sowie das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Mülheim-Kärlich einsetzt. Neben diesem Amt Mitglied in vielen Vereinen der Stadt Mülheim-Kärlich.

Mein politischer Werdegang

Seit 2004 kommunalpolitisch aktiv, Mitglied in der FWG Mülheim-Kärlich, von 2004 bis 2019 Beigeordneter der Stadt Mülheim-Kärlich und seit 2019 Stadtbürgermeister in Mülheim-Kärlich.

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeister

Erhalt der Infrastruktur und der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger und der Vereine sowie die Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft von Mülheim-Kärlich. Weiterhin den Bebauungsplan für das Baugebiet „Urmitz-Bahnhof-Mitte“ voranzutreiben und umzusetzen. Mülheim-Kärlich hat eine sehr große Infrastruktur in den vergangenen Jahren aufgebaut. Dazu gehören unter anderem drei Grundschulen, sechs Sporthallen, sechs Kindergärten, mehr als 27 Spielplätze, der Gewerbepark, ein großes Netz an Straßen und nicht zuletzt das Freizeitbad Tauris. Diese Infrastruktur trägt im Wesentlichen zur Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Mülheim-Kärlich bei. So wird mit der Entwicklung des Baugebiets „Urmitz-Bahnhof-Mitte“ der Erhalt der Infrastruktur in den nächsten fünf Jahren die Hauptaufgabe sein.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeister verändern?

Wie im Punkt zuvor schon beschrieben: Wenn wir es schaffen, bei den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die hohe Lebensqualität und die Infrastruktur, die Mülheim-Kärlich bietet, zu erhalten, wäre viel erreicht. Große Änderungen, außer der Entwicklung des Baugebietes „Urmitz-Bahnhof-Mitte“, sind nicht zu erwarten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich möchte so bleiben, wie ich bin.

Das ist mein politisches Motto

20 Jahre Kommunalpolitiker mit Herz und Verstand!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.