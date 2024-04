Koblenz

Gefahrenstelle in der Altstadt: Die Fahrbahn der Pfuhlgasse ist abgesackt – Linke Spur im Bereich gesperrt

i In der Pfuhlgasse ist es zu einer Absackung der Fahrbahn gekommen, die derzeit beseitigt wird. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

In der Pfuhlgasse in der Koblenzer Altstadt ist es auf der linken Fahrspur, die in Richtung Clemensstraße führt, zu einer Fahrbahnabsackung gekommen.