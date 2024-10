Koblenz

Gefährlicher Hundeköder in Koblenz-Metternich: Spaziergängerin findet Draht in Leckerlis

i Spaziergängerin findet Draht in Hundeleckerlis. (Symbolbild) Foto: Robert Günther/picture alliance/dpa

Mehrere Hundeleckerlis, in die ein spitzer Draht eingearbeitet wurde, fand eine Spaziergängerin am Freitagnachmittag in Koblenz-Metternich.