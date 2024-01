Plus Koblenz Gedenken am 27. Januar: Wie Koblenzer Familien von den Nazis auseinandergerissen wurden Mit der Machtergreifung der Nazis kam der Tod über diese Welt. Millionen Menschen haben ihr Leben verloren, weil sie nicht in die Ideologie der Nationalsozialisten passten. Am 27. Januar gedenkt das Land den Opfern dieses bitterbösen Regimes. Damit sich die Geschichte niemals wiederholt. Wie in Koblenz erinnert wird. Von Matthias Kolk

Monate lang schon hat Irene Schönewald nichts mehr von ihrer Familie gehört. Irgendwann hält sie das Schweigen nicht mehr aus. Die 17-Jährige schreibt einen Brief an ihre Geschwister, aus Tel-Aviv in die Welt: „Von der Mutti habe ich auch schon ein dreiviertel Jahr keine Post. Und zumal man so viel ...