Plus Koblenz

Opfer und Täter kennen sich: Messerattacke ist Thema in der IGS Koblenz

Der Messerangriff eines 15-Jährigen auf einen 12-Jährigen Schüler der IGS Koblenz am Nikolausmorgen, der durch unserer Zeitung öffentlich bekannt wurde, hat viele Menschen erschüttert – auch an der IGS Koblenz. In einem Elternbrief der Schule, der unserer Redaktion vorliegt, wurden auch bislang öffentlich unbekannte Details zu den Vorgängen am Moselufer genannt.

+ 1 weiterer Artikel zum Thema