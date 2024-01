Fußgängerzone in Koblenz voller Autos – Anwohner fragt sich: Gibt es keine schnelle Lösung?

Bernd Winkler hat nicht das Gefühl, an einer verkehrsberuhigten Straße zu wohnen. Seit die Fußgängerzone in der Potsdamer Straße auf der Karthause neugestaltet ist, fahren hier ständig unerlaubt Autos rein, sagt er. Die Stadt kennt das Problem und will es durch einen Poller lösen. Der soll aber erst „Ende 2024“ kommen, heißt es in einer Beschlussvorlage. Viel zu spät, findet Winkler. Er sieht gute Gründe für eine schnellere Umsetzung.