Plus Koblenz Für mehr ärztlichen Nachwuchs: 1,3 Millionen Euro gehen an den Medizincampus Koblenz Um die Zahl der Medizinstudienplätze ab dem Sommersemester 2025 zu erhöhen und den Medizincampus Koblenz aufzubauen, haben Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sowie Vertreter des Bundeswehrzentralkrankenhauses, des Landeskrankenhauses und der Universitätsmedizin Mainz Mitte Dezember eine Absichtserklärung unterzeichnet. Zur Realisierung hat das Ministerium nun 1.306.200 Euro zugesagt.

„Wir werden in Rheinland-Pfalz Strukturen schaffen, die mehr jungen Menschen den Zugang zur ärztlichen Ausbildung ermöglichen. Mit den im Medizincampus Koblenz versammelten Akteuren sichern wir die Patientenversorgung in der Region und darüber hinaus“, sagte Staatssekretär Denis Alt (SPD). Bundesweit bestehe ein erhöhter Bedarf an ärztlichem Nachwuchs. Problem: Ausbildungskapazitäten sind an Anzahl der ...