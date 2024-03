Plus Vallendar/Koblenz Für großes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet: Anita Herr bekommt Landesverdienstmedaille i Anita Herr erhielt die Landesverdienstmedaille bei einer Feierstunde in den Räumen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord aus den Händen deren Präsidenten Wolfgang Treis. Foto: SGD Nord/Christiane Gandner Lesezeit: 2 Minuten Anita Herr aus Vallendar hat für ihren vorbildlichen Einsatz aus den Händen von Wolfgang Treis, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer nun die Landesverdienstmedaille erhalten.

Sie habe sich durch ihr ehrenamtliches Engagement sowohl in Politik, Verwaltung und Justiz als auch im Sport und in sozialen Belangen in herausragendem Maße um die Region und insbesondere die Stadt Vallendar verdient gemacht, heißt es in der Pressemitteilung der SGD Nord. Ein ganz wesentlicher Teil ihres ehrenamtlichen Engagements haben bestanden ...