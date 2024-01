Auf der ganzen Welt wird 2024 gewählt: in Russland, in Amerika, in Europa – und in Koblenz. Mit einem Neujahrsempfang läuteten die Grünen Koblenz am Sonntag das Jahr der Kommunalwahlen ein. Für den bevorstehenden Wahlkampf bis zum 9. Juni nahmen sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre politischen Gegner in die Pflicht.