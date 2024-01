Plus Koblenz Freie Wähler starten mit Optimismus in 2024: Mit Wertekompass in den Wahlkampf Selbstbewusst, geschlossen und mit einer gehörigen Portion Optimismus starten die Koblenzer Freien Wähler (FW) ins Wahljahr 2024. Auf einem Kreisparteitag im Weindorf wurde die Kandidatenliste für den Stadtrat gewählt und das Kommunalwahlprogramm verabschiedet. Gleichzeitig fand auf dem Münzplatz eine Kundgebung und Demo gegen Rechts statt, die die FW nicht unbesucht – und das Fehlen der CDU und FDP nicht unkommentiert – ließen. Von Winfried Scholz

Was die Partei, die momentan mit sechs Sitzen im Stadtrat vertreten ist, als großen Erfolg verbucht, erläuterte der Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Stephan Wefelscheid: „Zum ersten Mal sind wir in der Lage, 64 qualifizierte Bewerber für die 56 Ratssitze plus eine Reserveliste zu präsentieren.“ Es gab keine Gegenkandidatur und auf Mehrfachnennungen ...