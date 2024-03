Plus VG Weißenthurm

Frauenpower bei der Feuerwehr: Brandschützerinnen aus der VG Weißenthurm berichten

i Patricia Höfer (links) und Miriam Klaß liegt der Brandschutz im Blut. Sie sind mit dem Ehrenamt aufgewachsen. Foto: VG Weißenthurm/Detlef Schneider

Noch ist Brandschutz in erster Linie Männerangelegenheit, aber immer mehr Frauen entscheiden sich für den Dienst an der Allgemeinheit. Auch in den Einheiten der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm sind viele Feuerwehrfrauen aktiv. Zum Weltfrauentag berichten zwei Brandschützerinnen stellvertretend für ihre Kameradinnen von ihrer Motivation und ihren Erfahrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr.