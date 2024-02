In Koblenz leben gegenwärtig mehr Frauen als Männer. Im Stadtrat, wo die politischen Entscheidungen für die Bevölkerung getroffen werden, liegt der Frauenanteil aktuell bei 34 Prozent. Es zeigt: Frauen sind in der Kommunalpolitik häufig unterrepräsentiert. Aber wie kommt das? Und wie müssten sich Strukturen verändern, damit sich mehr Frauen politisch engagieren (können)? Antworten darauf suchten Teilnehmerinnen der Veranstaltung „Alltag von Frauen in der Kommunalpolitik“ in Koblenz.