Zwar trommelt die CDU in seit Monaten für den Hochschulstandort Koblenz, doch betont MdB und Ratsmitglied Josef Oster, dass die duale Berufsausbildung genau so wichtig ist. Sein Fraktionschef in Berlin nimmt diesen Einsatz nicht nur zur Kenntnis, er will seinen Kollegen auch unterstützen. Und so kam es, dass Ralph Brinkhaus zu einem gemeinsamen Treffen im Metall- und Technologiezentrum der Handwerkskammer (HwK) Koblenz anreiste.