Florian Heyden möchte Ortsbürgermeister in Kettig werden: „Mit den Menschen reden“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Ich heiße Florian Heyden, bin 32 Jahre jung und Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Koblenz. Hier bin ich als Höhen- und Flugretter sowie als ausgebildeter Notfallsanitäter eingesetzt. Mit meiner Familie lebe ich seit 2021 in Kettig und fühle mich in meiner Wahlheimat so wohl, dass wir auf Dauer in Kettig bleiben wollen. Meine Hobbys sind Sport und das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr. Mit 25 Jahren bin ich zur FWG Mülheim-Kärlich gekommen und nun in der FWG Kettig.

Mein politischer Werdegang

Seit 2022 bin ich Zweiter Vorsitzender der FWG in der Verbandsgemeinde Weißenthurm. Als Ortsbürgermeisterkandidat der FWG Kettig möchte ich jungen, frischen Wind ins Bürgerhaus Kettig einziehen lassen.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Der An- bzw. Neubau des Hortes für Kettig ist in der aktuellen Zeit sehr wichtig. Ein ganz großes und wichtiges Thema ist unsere Grundschule. Ich möchte dort mit allen Akteuren eine zukunftsorientierte und moderne Grundschule aufstellen. Ein attraktives Wohnen für alle Generationen in Kettig ist mir wichtig. Dazu zählt altersgerechtes Wohnen, aber auch, jungen Leuten Perspektiven aufzuzeigen und Neubaugebiete zu schaffen: Damit junge Menschen, die vielleicht auch eine Familie gründen wollen, hier in Kettig bleiben und über alle Generationen hinweg in der Familie sich untereinander unterstützen können. Auch die Anne-Frank-Sporthalle brauchen wir als große Halle für den Vereinssport, der sonst so nicht mehr ausgeübt werden kann. Ich trete mit dem FWG-Team dafür ein, dass die Halle modernisiert wird

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich möchte mit allen Fraktionen, die im Ortsgemeinderat Kettig vertreten sind, zusammenarbeiten. Alle Fraktionen haben gute Ideen und Vorschläge, um Kettig für die Zukunft aufzustellen und noch lebenswerter zu machen. Wir brauchen endlich ein Hochwasser- und Starkregenkonzept, damit wir den Leuten eine Handlungsempfehlung anbieten können, neben der Selbsthilfe. Das Ehrenamt ist die Lebensader unserer Dorfgemeinschaft, das wir unterstützen müssen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ein „geht nicht“ ist für mich keine Option.

Das ist mein politisches Motto

Mit den Menschen reden, anstatt über die Menschen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.