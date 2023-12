Plus Koblenz Flaggen und Aufrufe: Pro-Palästina-Demo zieht durch die Koblenzer Innenstadt Mit Flaggen, Sprechchören und Schildern ist am Sonntagnachmittag ein israelkritischer Demonstrationszug durch die Koblenzer Innenstadt gezogen, der die Situation in Gaza thematisierte. Zwischendurch trafen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine Gegenkundgebung, die sich für Isreals Existenzrecht – „ohne wenn und aber“ einsetzte. Von Peter Meuer

Mit Flaggen, Sprechchören und Schildern ist am Sonntagnachmittag ein israelkritischer Demonstrationszug durch die Koblenzer Innenstadt gezogen. Die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der propalästinensischen Demo forderten, so ihr Aufruf, „von der Weltgemeinschaft, das Morden in Gaza zu beenden.“ Auch forderten die Demonstranten die Entsendung von UNO-Truppen in den Nahen Osten, ...