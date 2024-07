Plus Koblenz

Feuerwehr rettet Familie in Koblenz ihr Zuhause: „Was die Einsatzkräfte geleistet haben, ist bemerkenswert“

i Wolfgang und Kornelia Grass im Garten ihres Hauses in der Koblenzer Fröbelstraße. Foto: Matthias Kolk

Wolfgang und Kornelia Grass haben am vergangenen Samstag um alles gebangt, was ihnen lieb ist. Der Dachstuhl des Nachbarhauses in der Fröbelstraße in Koblenz brannte lichterloh. Durch die enge Bebauung drohte das Feuer überzugreifen. Doch das passierte nicht – weil die Feuerwehr in der Sommerhitze zur Höchstform auflief, sagt Wolfgang Grass. Er fühlt sich den Einsatzkräften zum Dank verpflichtet und ist sich sicher: Ohne ihr Kämpferherz wäre seins am Samstag gebrochen worden.