Brodenbach

Feiern mit Wein und Musik: Wein- und Heimatfest lockte Besucher nach Brodenbach

Von Erwin Siebenborn

i Wein- und Heimatfest lockt Besucher nach Brodenbach Foto: Erwin Siebenborn

Das Wein- und Heimatfest lockte in Brodenbach Besucher in die Festmeile direkt am Moselufer. Im Mittelpunkt des Festes standen Weinkönigin Martina und Prinzessin Lena. Einen Höhepunkt im Programm bildete der Umzug durch das mit Fahnen und Girlanden geschmückte Moseldorf.