Plus Koblenz/Brey Fegende Glücksbringer: die Spenglers aus Brey über den Jahreswechsel Der Schornsteinfegerbetrieb Spengler besteht schon in der dritten Generation. Wie blickt man da auf den Jahreswechsel, auf die eigene ikonische Rolle zu Sylvester – und auf den Berufsstand anno 2023? Von Stefan Lieser

In Deutschland sind täglich rund 7700 Schornsteinfegerbetriebe mit annähernd 21.000 Beschäftigten im Einsatz. So viele Glücksbinger! In Koblenz und im Kreis MYK wiederum ist das sogar Familiensache: Der Schornsteinfegerbetrieb Spengler besteht in der dritten Generation. Alfred und Michael Spengler, Vater und Sohn, stehen im Wohnhaus in Brey, in dessen Keller auch ...