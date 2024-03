Plus Koblenz

Fahrbahn nach Unfall gesperrt: Rettungshubschrauber landet auf der B9 in Koblenz

Von Katrin Steinert

i Der Rettungshubschrauber in Aktion. Foto: Symbolfoto: Sascha Ditscher

Ein Rettungshubschrauber ist wegen eines Unfalls am frühen Mittwochabend auf der B9 in Koblenz gelandet. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt war ab Höhe Falckensteinkaserne ab 17.25 Uhr vollgesperrt.