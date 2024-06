Plus Koblenz

Fête de la Musique: Plätze und Gassen werden zur Bühne

i In der Stadt an Mosel und Rhein kommen Musikliebhaber auf ihre Kosten. Foto: rw-system/Kurt Jungmann (Leserfoto)

Bereits an diesem Freitag, 21. Juni, ist es wieder soweit: Koblenz wird Teil des größten Musikfestivals der Welt. Was am 21. Juni 1982 mit der Idee des damaligen französischen Kulturministers Jack Lang, ein paar Stromanschlüssen und viel musikalischem Idealismus in Paris begann, hat sich längst zu einem globalen Ereignis entwickelt.