Plus Karthause

Erhalten oder abreißen? Zukunftsfragen um die Fußgängerbrücken auf der Karthause

Von Alexander Thieme-Garmann

i Die Fußgängerbrücke in Höhe der Eisenacher Straße könnte aus Sicht der Stadt wegfallen. Vorgeschlagen wird ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle und eine dauerhafte ebenerdige Querung. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Der Abriss der Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße auf der Karthause ist beschlossen. Damit schrumpft die Zahl der Brücken in dem Höhenstadtteil auf fünf. Sie alle verlaufen über den Berliner Ring. Als Folge des Brückenabrisses in der Simmerner Straße rückt auch die Zukunft der verbliebenen immer mehr in die öffentliche Diskussion. Was passiert mit ihnen? Das Tiefbauamt gab jüngst einen Lagebericht.