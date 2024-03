Plus Koblenz Entscheidung über Brückenabriss in Koblenz vertagt: Neue Zählung soll Aufschlüsse zur Nutzung geben Von Matthias Kolk i Eisenständer geben der alten Brücke Stabilität, die sie nur mit den alten Pfeilern nicht mehr hätte. Foto: Matthias Kolk Eigentlich galt es nur noch als Formsache, dass der Koblenzer Stadtrat den Abriss der stark beschädigten Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße auf der Karthause in Koblenz beschließt. In den städtischen Ausschüssen war man stets mehrheitlich dafür. Im Rat wurde die Entscheidung nun aber vertagt. Der Grund: Eine weitere Fußgängerzählung soll Aufschlüsse über die Nutzung des Bauwerks geben. Denn mit der ersten war längst nicht jeder einverstanden. Lesezeit: 1 Minute

Die Beschlussvorlage der Stadt empfiehlt den Abriss der Brücke und die Einrichtung einer Ampelanlage für Fußgänger unter anderem auf Grundlage einer Zählung, nach der selbst zu Spitzenzeiten nur 75 Personen die Brücke innerhalb einer Stunde nutzten. Thorsten Schneider (SPD) merkte in der Ratssitzung jedoch an: Die Zählung habe an einem ...