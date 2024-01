Rein pflanzliche Ernährung, das ist mittlerweile nicht mehr nur etwas für Veganer selbst. Auch viele Fleischesser wagen sich heute an vegane Produkte ran, schließlich hat sich das Sortiment in den vergangenen Jahren stark vergrößert. Gute Voraussetzung also für alle, die sich am „Veganuary“ probieren wollen. Hier versuchen die Teilnehmer, sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Wie sieht es bei den Koblenzern aus? Und was sagen die städtischen Gastronomen zu dem Trend? Wir haben nachgefragt.