Plus Koblenz Einen Abend mit den Tollitäten unterwegs – „Mir feiere met jedem Geck die Faasenacht am Eck“ Einen Abend lang hat die RZ das Koblenzer Tollitätenpaar samt großem Gefolge begleitet – ein wahrer Auftritt-Marathon. Von Dirk Förger

Körperliche und geistige Fitness sind gleichermaßen gefragt, wenn man als Tollität und deren Begleitung die Karnevalszeit gut überstehen will. Um dies wieder einmal live zu erleben, hatte ich in der Jubiläumssession die Möglichkeit, mich an einem Abend den Koblenzer Tollitäten und ihrem Hofstaat anzuschließen. Und was für ein Abend: Neun Auftritte ...