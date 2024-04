Eine Gemeinde fürs Seelenheil und Luhböcke: Nörtershausen feiert 700-jähriges Bestehen

Genau auf den 20.April 1324 wurde das Dokument datiert, in dem Nörtershausen erstmalig erwähnt wird.

Im Jahr 2024 fällt dieses Datum auf Samstag, an dem der Ort zusammen mit Vertretern der Kreisverwaltung und der Verbandsgemeindebürgermeisterin, Kathrin Laymann, sowie dem Historiker Wolfgang Schmid ihre Gemeinde ab 14.30 Uhr im Bürgerzentrum, Hauptstraße 56, zelebrieren wollen. Nach Grußworten und Vorträgen gebe es Möglichkeit zu einem geselligen Zusammensein, „bis die Getränke ausgetrunken sind“, heißt es von Bürgermeister Kreber.

Wer eine hat, solle seine Ortsfahne aufhängen, heißt es weiter. Doch auch die weiteren Feste und Veranstaltungen sollen unter dem Zeichen der 700 Jahre stehen: So etwa die Kirmes, die bereits am 17. Januar stattgefunden hat, auch der 5. Wandertag der Verbandsgemeinde, am 1.Mai, wird mit dem Jubiläum verwoben.

Es folgt das Floriansfest der freiwilligen Feuerwehr am 11. und 12. Mai, die Ortsbegehung der KfD am 26. Juni, unter dem Thema „Frauen in den vergangenen sieben Jahrhunderten“ sowie das Brunnenfest des Heimat- und Verschönerungsvereins am 17. und 18. August. Am 6. Oktober folgt eine zentrale Gedenkfeier, den Jahresabschluss macht der Basar am Wochenende vor dem 1. Advent. „Wir wollen den Vereinen aber keine Glocke überstülpen“, betont Kreber, jeder solle schauen, wie und ob er das Thema einbinden kann. fan