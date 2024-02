Plus Koblenz Ein Ritterschlag der Kowelenzer Faasenacht: „Goldener Schängel“ für die langjährige närrische Liebe Der „Goldene Schängel“ ist für Aktive und Freunde der Kowelenzer Faasenacht ein Ritterschlag erster Güte. Vergeben wird die Auszeichnung für besondere Verdienste um das närrische Brauchtum von der Karnevalsgesellschaft „Kowelenzer Schängelcher“. Von Erwin Siebenborn

Im diesem Jahr freuten sich Dr. Albin Lüttke und Jenny Schreiber im Rahmen einer festlichen Veranstaltung in der Aula des Gymnasiums auf der Karthause über die Auszeichnung. In seiner Laudatio würdigte Sparkasssen-Vorstand Jörg Perscheid in launigen Versen die Aktivitäten von Lüttke. Schon als kleiner Junge und Sohn des Koblenzer Prinzen ...