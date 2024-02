Plus Koblenz Eifelverein Koblenz bietet etliche Touren an: Wanderschuhe werden geschnürt Der Eifelverein Koblenz lädt auch für März wieder zu etlichen Wanderungen ein.

Doch zunächst führt am Dienstag, 27. Februar, eine etwa zehn Kilometer lange Tour von Höhr-Grenzhausen nach Vallendar. Abfahrt ist um 10.32 Uhr am Busbahnhof (ZOB) Koblenz mit dem Bus der Linie 8 (Anmeldung per E-Mail an terze-20@t-online.de oder unter Tel. 0261/962.973 33). Am Sonntag, 3. März, geht es von Emmelshausen entlang der ...