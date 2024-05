Plus Mülheim-Kärlich/Rhens/Brey Echte Polizei warnt vor falschen Polizisten: Telefonbetrüger grasen derzeit die Region um Koblenz ab i Die Polizei warnt vor Betrügern (Symbolbild). Foto: Roland Weihrauch/picture alliance/dpa Die echte Polizei meldet einen Ort nach dem anderen nach, warnt, klärt auf: In der Region Koblenz mehren sich die Anrufe so genannter „falscher Polizeibeamter“, die mit perfiden Maschen versuchen, Leute um Geld und Vermögenswerte zu erleichtern. Wo die Menschen derzeit besonders aufpassen müssen, welche Strategien die Betrüger einsetzen und wie man sich schützen kann – das Polizeipräsidium klärt auf. Lesezeit: 1 Minute

Derzeit häufen sich die Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter in der Region Koblenz. Und anderem habe es Vorfälle in Mülheim-Kärlich, Rhens und Brey gegeben, teilen die Polizeiinspektion Andernach und das Polizeipräsidium Koblenz mit. In den Anrufen werde ein ausgedachter Sachverhalt vorgetragen, wie zum Beispiel, dass es in der Nachbarschaft zu einem ...