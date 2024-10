Plus Koblenz Druck auf Arbeitgeber: Warnstreikauftakt auch bei Novelis in Koblenz Von Alexander Thieme-Garmann i Die Beschäftigten von Novelis legten am Dienstag für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Foto: Alexander Thieme-Garmann Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden zwischen den Arbeitgeberverbänden und der IG Metall über eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie leitete die IG Metall Koblenz am Dienstag die angekündigten Warnstreiks in der Region ein. Den Beginn machten die Arbeitnehmer von Novelis auf dem Betriebsgelände im Koblenzer Rheinhafen. Sie legten für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Lesezeit: 1 Minute

Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie sieben Prozent mehr Geld für zwölf Monate und eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 170 Euro pro Ausbildungsjahr für zwölf Monate. Damit soll vor allem die Attraktivität der Ausbildung in einer Branche, der es an Fachkräften fehlt, erhöht ...