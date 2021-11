Wenn am 11. November in vielen Orten der Umgebung die närrische Zeit eingeläutet wird, bleibt es in Lahnstein an diesem Tag still. Es ist eine seit Jahrzenten währende stille Übereinkunft. Denn der „11.11.“, gemeinhin das närrische Datum, ist für die Stadt mit einem der schlimmsten Tage in ihrer Geschichte verbunden. Am 11. November 1944, nur wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges fielen Bomben auf Nieder- und Oberlahnstein, sorgten für Zerstörung und unsägliches Leid.