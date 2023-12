Der Pegelstand steigt: Hochwasserschutzwand wird weiter aufgebaut

Der Pegelstand des Rheins steigt an. In Neuendorf werden daher nun weitere Teile der Hochwasserschutzwand aufgebaut. Die Stadt wappnet sich für einen Wasserstand von bis zu 6,50 Metern.

Symbolbild Hochwasser Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa

Wegen weiterer prognostizierter Niederschläge trifft die Stadtverwaltung jetzt Vorsorge für einen Pegelstand des Rheins bis 6,50 Meter. Deshalb werde am Donnerstag in Neuendorf ein weiteres Teilstück der Hochwasserschutzwand aufgebaut. Dann ist die Durchfahrt vom Schartwiesenweg zur Straße „Am Ufer“ nicht mehr möglich, und auch der Kirmesplatz kann dann nicht mehr angefahren werden. Die nächste Lagebesprechung findet am Freitag statt.