Den Gemeinderat vom Sofa aus verfolgen: Führt Kettig bald den Livestream ein?

Wer sich dafür interessiert, was die Kettiger Ratsmitglieder in den Sitzungen besprechen, könnte das in Zukunft online verfolgen: Ein Antrag der SPD-Fraktion schlug vor, öffentliche Sitzung via Livestream online zugänglich zu machen. In der Stadt Koblenz wird das zum Beispiel schon gemacht. Foto: Bernd Paetz