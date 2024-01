Demo im Großraum Koblenz: Traktoren blockieren am Montag Autobahnauffahrten

Kurz vor Weihnachten haben Hunderte Landwirte schon einmal rund um Koblenz für Aufsehen gesorgt – hier bei einer Kolonnenfahrt auf der B42 bei Koblenz. Für Montag, 8. Januar, und die Folgetage sind nun umfangreiche weitere Protestaktionen angekündigt. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Der erste Traktoraufzug mit mehr als 2000 Traktoren und 500 Lkw beginnt bereits am frühen Montagmorgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dazu würden am frühen Morgen alle Autobahnauffahrten gesperrt, wodurch mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen sei. Deshalb wird darum gebeten, Autobahnen zu meiden und auf die umliegenden Land- und Bundesstraßen auszuweichen. Außerdem sollte laut Stadt für die Fahrten deutlich mehr Zeit eingeplant werden. Wenn möglich sollten Termine verschoben werden und, sofern möglich, wird empfohlen, an diesem Tag im Homeoffice zu arbeiten.

Stadt rechnet mit Behinderungen des Verkehrs

In den Nachmittags- und Abendstunden findet eine weitere Traktordemo mit rund 300 bis 500 Traktoren aus allen umliegenden Städten durch das Koblenzer Stadtgebiet für eine Abschlusskundgebung auf dem Schlossvorplatz statt. Die Anreise erfolgt über Sammelstellen bis in die Innenstadt. Mit Ausnahme eines einzigen Traktors werden alle weiteren Traktoren und Fahrzeuge auf öffentlichen, beispielsweise auf Parkflächen oder in Parkhäusern abgestellt. Deswegen werden teilweise Halteverbote eingerichtet, kündigt die Stadtverwaltung an. Mithin sind auch ab Montagnachmittag sehr starke Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten. Insgesamt sollten Fahrten ins Stadtgebiet Koblenz, die nicht dringend erforderlich sind, vermieden werden.