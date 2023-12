Wie fühlt es sich an, wenn sich die einfachsten Dinge des Alltags plötzlich nicht mehr bewältigen lassen? Mit dieser Frage haben sich Besucher des Bürgerzentrums in Lützel beschäftigt. Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz hat an zwei Tagen den Demenzparcours Hands on Dementia angeboten, bei dem die Teilnehmer erfahren konnten, wie schwer es ist, alltäglichen Aufgaben mit einer Beeinträchtigung nachzugehen.