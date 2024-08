Plus Koblenz

Mehr Orte der Begegnung schaffen: Giulia Hardieß aus Koblenz wird zur Gemeindereferentin beauftragt

„Die Begegnung mit Menschen und diese in unterschiedlichen Lebensphasen zu begleiten – das liebe ich an meinem Beruf“, sagt Giulia Hardieß. Die gebürtige Saarländerin hat sich direkt nach ihrem Abitur für eine besondere Ausbildung entschieden. Die 24-Jährige arbeitet als katholische Seelsorgerin in der Pfarrei St. Petrus und St. Martinus in Neuendorf und wird am Samstag, 31. August, um 9 Uhr durch den Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters als Gemeindereferentin im Trierer Dom beauftragt.