Schwer zu sagen, was dem Busverkehr am Montag mehr Probleme bereitet hat: der Streik der Busfahrer oder der Wintereinbruch. Über die Streiks gehen die Ansichten in Koblenz auseinander. Für die Busfahrer sind sie unausweichlich, für die Koblenzer Verkehrsbetriebe unangemessen – und für unter anderem Hunderte Schüler, die mitten in ihren Abiturprüfungen stecken, kommen sie zur Unzeit.