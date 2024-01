Plus Koblenz Busfahrer streiken am Montag: Sonderfahrplan in Koblenz Die Gewerkschaft Verdi ruft die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe am 15. Januar zum ganztägigen Streik auf. In Koblenz wollen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) die Auswirkungen mit einem Notfahrplan abfedern.

Erst die Lokführer, jetzt die Busfahrer: Hintergrund für den Streik der Omnibusbetriebe sind auch jetzt aktuelle Tarifverhandlungen, diesmal zwischen Verdi und dem privaten Verkehrsgewerbe. Auch in Koblenz werden viele Busse am Montag nicht fahren. Die Koveb setzt an diesem Tag aber einen Sonderfahrplan um. Folgende Linien werden nach diesem gefahren: Linie 2/12 Linie ...