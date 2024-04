Bundespolizei sucht Zeugen: 19-Jährige im Zug auf Fahrt in Richtung Koblenz sexuell belästigt

Anzeige

Zur sexuellen Belästigung einer 19-Jährigen soll es am Donnerstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in der Regionalbahn 4256 auf der Fahrt von Frankfurt/Main nach Koblenz gekommen sein. Ein bisher unbekannter Mann habe sich in Höhe Mainz neben die Reisende gesetzt. Seine schwarze Fleecejacke legte er über seine und ihre Beine und berührte die junge Frau an Oberschenkel und Brust, teilt die Bundespolizei mit. Im Bahnhof Bingen verließ er den Zug. Der Tatverdächtige soll circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er hat einen kurzen schwarzen Bart und trug ein grauweißes Kopftuch, das nach hinten gebunden war. Zudem soll er ein dunkles T-Shirt getragen haben.

Reisende, die das Geschehen beobachtet haben, werden um sachdienliche Angaben bei der Bundespolizei Trier unter Tel. 0651/436.780 gebeten.