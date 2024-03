Plus Winningen Brandherd mitten in Winningen bleibt hartnäckig: Einsatz in dritter Nacht in Folge Finn Holitzka Von Tim Kosmetschke i So groß sind die Schäden in Winningen am Dienstag nach zwei nächtlichen Bränden. Foto: Kevin Rühle Auch am Mittwoch hat es im Ortskern von Winningen ein Feuer gegeben – wie schon am frühen Montag und Dienstag. Die Feuerwehr rückte abermals aus. Lesezeit: 2 Minuten

Es hat schon fast etwas vom Murmeltiertag – mit bitterem Beigeschmack für die Anwohner in Winningen. Nach Montag und Dienstag entzündete sich auch am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in den Brandruinen in dem kleinen Moseldorf. Am Morgen ist die Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt, die Drehleiter der Einsatzkräfte steht in der ...