Brand in Lützel: Treppenhaus war bereits vor Ankunft der Feuerwehr verraucht

Zu einer stark verrauchten Wohnung kam es am Freitagnachmittag in Lützel: Zurückzuführen war dies auf angebranntes Essen. Eine Person musste von der Feuerwehr aus der Wohnung befreit werden.

Symbolbild: dpa Foto: dpa

Die Feuerwehr Koblenz wurde am Freitagnachmittag gegen 15.55 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Mariahilfstraße in Koblenz Lützel alarmiert. Der Anrufer schilderte der Leitstelle, dass der Treppenraum des Hauses bereits verraucht sei. Dies bestätigte sich bei Ankunft der ersten Kräfte.

Eine Person musste von der Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet werden und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Verrauchung konnte auf angebranntes Essen zurückgeführt werden. Nach einer Belüftung der Wohnung konnte der Einsatz um 16:40 Uhr beendet werden.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr der Wache 1 und 3, zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.