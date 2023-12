Koblenz-Moselweis

Brand in Koblenz-Moselweiß: Rauchsäule weithin sichtbar

Am heutigen Mittwoch, 13. Dezember, wurde der Polizei Koblenz gegen 11.50 Uhr ein Brand in der Backesgasse in Koblenz-Moselweiß gemeldet. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar.