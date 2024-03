Plus Wallersheim

Brände in Wallersheim: Polizei ermittelt an Schule

Von Katrin Steinert

i An der Grundschule Wallersheim hat es in jüngster Vergangenheit immer wieder gebrannt. Foto: Katrin Steinert

So leer wie dieser Tage ist die Wallersheimer Grundschule nur in den Ferien. Und vielleicht hört jetzt auch die Serie von Brandstiftungen auf, die die Schulgemeinschaft und die Polizei in den vergangenen Monaten beschäftigt hat.