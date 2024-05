Plus Koblenz Bo(o)tschaften der Solidarität: Kunstprojekt der AWO Sachsen-Anhalt am Deutschen Eck in Koblenz übergeben Von Viktoria Schneider i Mitarbeiter des AWO-Kreisverbandes Mainz-Stadt haben das bunt bemalte Kunstwerk am Montag ans Deutsche Eck mitgebracht. Sechs Kinder des AWO-Kinder- und Jugendtreffs „Park-Haus“ haben gemeinsam mit Mitarbeitern des Ortsvereins Hartenberg-Münchfeld das Boot von Februar bis April gestaltet. Foto: Kathleen Herr/AWO Sieben bunt bemalte und beschriftete Papierboote im XXL-Format gab es am Montag am Deutschen Eck zu bestaunen. Auf diesen fanden sich viele Botschaften der Solidarität mit den rund 100 Millionen Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden. Lesezeit: 1 Minute

Zu dem Kunstprojekt aufgerufen hat vergangenes Jahr der Landesverband Sachsen-Anhalt der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Dieser hatte 100 Papierboote an Landesverbände aus ganz Deutschland übergeben und sich Kritik, Ideen und Visionen zum Motto „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ gewünscht. An vielen sogenannten Kreativ-Häfen haben dann in den vergangenen sieben Monaten verschiedene ...