Bombenentschärfung in Urbar: Keine größeren Verkehrsprobleme, Bombe bereits entschärft

Plus Vallendar/Urbar Koblenz & Region

500 Kilo schwere US-Bombe wird am Dienstag entschärft: Kein Durchkommen für Autos in Vallendar

Die Entschärfung der Fliegerbombe bei Urbar am Dienstagmorgen, 12. September, 8 Uhr, wird erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr in der Region haben: Die Bundesstraße 42, die rechtsrheinische Bahnlinie sowie der Leinpfad am Rheinufer werden ab 8 Uhr gesperrt.